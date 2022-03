Ucraina. L’ONU: con Mariupol già tre ospedali pediatrici attaccati

(DIRE) Roma, 10 Mar. – L’attacco all’ospedale pediatrico di Mariupol si configura come il terzo a una struttura ospedaliera riservata a donne e minori da quando è iniziata l’offensiva militare della Russia in Ucraina: a dare l’allarme è stato Jaime Nadal, rappresentante per l’Ucraina del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (United Nations Population Fund, Unfpa) L’attacco contro la struttura di Mariupol si è consumato ieri, causando la morte di tre persone, ed è stato attribuito alla Russia. Gli altri due che sono stati “completamente distrutti” si trovano a Zhytomyr e Saltivsky. Nadal non ha chiarito chi è responsabile di questi ultimi due attacchi e se ci sono state vittime. Già qualche giorno fa l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) aveva chiesto di evitare violenze e raid contro strutture medico-sanitarie, in accordo con il diritto umanitario internazionale che obbliga le parti a non coinvolgere i civili e le strutture civili nei conflitti. (Alf/ Dire) 19:20 10-03-22