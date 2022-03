Vaccino. Sileri: Completare terze dosi e tornare alla normalità

(DIRE) Roma, 10 Mar. – “Completiamo le terze dosi e torniamo progressivamente alla normalità”. Così il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, intervenendo questa mattina ai microfoni di Radio Cusano Campus. “A fronte di un lieve incremento dei nuovi casi di positività riscontrati in Italia negli ultimi giorni- ha proseguito Sileri- non dobbiamo allarmarci eccessivamente: la variante Omicron circola ancora, insieme alle sue sottovarianti ancora più contagiose, ma che non portano con sé un maggior rischio clinico. È importante quindi che le persone che hanno effettuato il ciclo primario di vaccinazione lo completino con la dose di richiamo, in modo da essere tutti più protetti quando, nel prossimo autunno, si dovesse verificare una ripresa più consistente della circolazione virale”. (Cds/ Dire) 11:52 10-03-22