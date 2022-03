Covid. In Campania 5mila positivi su oltre 31mila test e 6 morti

(DIRE) Napoli, 11 Martedì – Sono 5.001 i positivi del giorno in Campania, rilevati a fronte di 31.759 (22.030 antigenici e 9.729 molecolari) processati. Lo comunica l’unità di crisi regionale per l’emergenza Covid. Hanno dato esito positivo 4.115 test antigenici e 886 tamponi molecolari. I decessi sono sei, di cui quattro avvenuti nelle ultime 48 ore e due deceduti in precedenza ma registrati ieri. I contagiati ricoverati in reparti ordinari sono 545, mentre sono 25 i posti letto di terapia intensiva occupati.

