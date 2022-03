Covid. In Sicilia 5.497 nuovi casi, tasso positività al 16,1%

(DIRE) Palermo, 11 Mar. – Continua a crescere lievemente la curva epidemica del Covid in Sicilia. Ai 5.528 nuovi casi registrati ieri, con una incidenza del 16% dei tamponi positivi sul totale dei test effettuati, oggi se ne sono aggiunti altri 5.497 scoperti su 33.961 esami: il tasso di positività è salito così al 16,1%. Secondo il report del ministero della Salute la Sicilia ha fatto registrare il secondo aumento più consistente in Italia, dopo la Lombardia (5.861 casi su 60.094 tamponi processati). I decessi segnalati oggi sono 25, ma soltanto sei bella giornata di ieri. Il bollettino evidenzia anche 5.380 guarigioni. Il numero complessivo degli attuali positivi sale di 1.251 rispetto a 24 ore fa, raggiungendo quota 223.672. Invariato rispetto a ieri il numero dei ricoverati Covid negli ospedali siciliani: sono 933, di cui 65 in terapia intensiva. (Red/ Dire) 19:27 11-03-22