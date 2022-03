Malta: Marija è il primo cittadino virtuale

Malta ha fatto nascere un nuovo cittadino, diverso dagli altri, fatto di calcoli e algoritmi, difatti è un individuo virtuale a 360 gradi. Proprio così! Il progetto è stato lanciato da Visit Malta e presentato dal Ministero del Turismo e della Protezione dei consumatori sulla Digital Tourism Roadmap 2030. Marija, così si chiama il primo cittadino virtuale, è una guida per tutti coloro che vorranno scoprire qualcosa in più riguardo allo Stato Maltese. La guida Cyber sarà disponibile anche su applicazione mobile, in più lingue per aiutare visitatori e futuri turisti e per conoscere ed espandere la propria cultura.

AO