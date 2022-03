Marsala (Tp): Polizia arresta giovane con 1 kg e 200 gr di cocaina

Gli agenti del Commissariato di P.S. di Marsala, nella serata di Lunedì 7 Marzo scorso, nell’ambito di una vasta operazione di controllo del territorio, ha tratto in arresto un giovane per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione di polizia condotta dai poliziotti marsalesi si inserisce in un complessivo progetto finalizzato al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti nel centro lilibetano.

Gli agenti delle Volanti del Commissariato di P.S. di Marsala, durante un controllo effettuato in un’arteria cittadina, provvedevano al fermo di un’autovettura condotta da un giovane del luogo un classe ’90, il quale, all’atto del controllo, mostrava evidenti segni di insofferenza, tanto da indurre gli agenti ad effettuare una perquisizione all’interno dell’autovettura all’esito della quale venivano rinvenuti due involucri trasparenti contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di 1 Kg e 200 grammi, la somma di circa 6.000 euro in contanti in banconote di vario taglio, un bilancino di precisione e numerose bustine trasparenti utilizzate per il confezionamento della sostanza stupefacente.

Alla luce dell’ingente quantitativo di cocaina rinvenuta, il giovane veniva tratto in arresto in flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e posto in regime di arresti domiciliari in attesa della celebrazione del giudizio di convalida.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Trapani/articolo/2591622b27c00dc98299276403