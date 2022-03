A Milano, dalle 10.00 di questa mattina quattro squadre dei Vigili del Fuoco sono state al lavoro in via della Spiga, nel centro cittadino, per domare l’incendio divampato in un appartamento al secondo piano di una palazzina. E’ stato soccorso un uomo ferito e sono in corso le verifiche per l’accertamento delle cause che hanno dato origine alle fiamme. La notizia dell’incendio a Milano è stata diffusa tramite la pagina Twitter Ufficiale dei Vigili del Fuoco.