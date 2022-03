Vaccino. EMA: tra effetti collaterali Moderna sindrome perdita capillari

(DIRE) Roma, 11 Mar. – Il Prac, il comitato di farmaco- vigilanza dell’Ema, ha raccomandato di aggiungere ai possibili effetti collaterali del vaccino Moderna contro il Covid-19 la riacutizzazione della Sindrome da perdita capillare. La Sindrome da perdita capillare, si legge nella nota, è una condizione estremamente rara e grave che causa la perdita di fluidi dai piccoli vasi sanguigni (capillari), che sfocia poi in un rapido gonfiore delle braccia e delle gambe, in un repentino aumento di peso, in sensazione di svenimento, inspessimento del sangue, bassi livelli sanguigni di albumin (una importante proteina del sangue) e bassa pressione sanguigna. Questa sindrome, avvisa l’Ema, “è frequentemente correlata ad infezioni virali, ad alcuni tumori del sangue, a malattie infiammatorie e ad alcuni trattamenti”. Il Prac ha valutato tutti i dati disponibili, così come tutti i casi di Sindrome da perdita capillare riportati nel database di Eudravigilance dopo la somministrazione dei vaccino mRNA Moderna e Pfizer e ha concluso che “non ci sono sufficienti prove per stabilire una connessione causale tra i due vaccini e l’insorgenza della Sindrome da perdita dei capillari”. Tuttavia, prosegue la nota, il Prac ha comunque consigliato l’inclusione dell’effetto collaterale “per aumentare la consapevolezza di potenziali rischi di riacutizzazioni fra gli operatori sanitari e i pazienti. Il Comitato ha raccomandato questo avvertimento perché alcuni dei casi di riacutizzazioni della Sindrome da perdita dei capillari indicano un’associazione con il vaccino Spikevax, mentre i casi riportati dopo il vaccino Comirnaty non supportano questa associazione”. I professionisti sanitari, si legge ancora, “dovrebbero essere consapevoli dei segnali e dei sintomi della Sindrome da perdita dei capillari e di un possibile rischio di riacutizzazione nelle persone che hanno una storia con questa Sindrome. Gli individui vaccinati con una storia di Sindrome da perdita dei capillari dovrebbero avvisare il proprio medico quando pianificano la vaccinazione”. In un totale sono stati esaminati 55 casi di Sindrome da perdita dei capillari, 11 con il vaccino Moderna e 44 con Pfizer. L’esposizione globale al momento dell’esame è stata stimata approssimativamente a 559 milioni di dosi per Moderna e 2 miliardi di dosi per Pfizer. (Lam/ Dire) 14:57 11-03-22