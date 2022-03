Von Der Leyen: “Siamo troppo dipendenti dalla Russia in particolare sul gas. Dobbiamo diversificare” 

UE: indipendenza da gas russo entro 2027

07.00 – Appena ieri Ursula Von Der Leyen, al vertice dei leader europei di Versailles in Francia, ha affermato: “Nel breve termine abbiamo bisogno di affrontare il caro prezzi nell’energia e prepararci al prossimo Inverno (…) al di là della regolamentazione dei prezzi e agli aiuti di Stato, stiamo esaminando opzioni per limitare i prezzi dell’elettricità. Siamo troppo dipendenti dalla Russia in particolare sul gas. Dobbiamo diversificare. Proporremo lo stoccaggio del gas almeno al 90% entro il 1 Ottobre di ogni anno” (cita RAI TV). L’Unione Europea ha discusso finalmente in maniera seria (fino al momento si era solo occupata dei “desideri” della piccola Greta) di politica energetica e de relativo di approvvigionamento multilaterale per rendere l’unione meno dipendente dal gas d’importazione russa. La previsione della Von Der Leyen, è che entro un quinquennio, l’Europa si possa affrancare totalmente o quasi da una dipendenza che la rende vulnerabile economicamente dall’energia altrui così come sta accadendo in questo periodo della guerra in Ucraina.

FMP