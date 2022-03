Zelensky risponde a Mosca: “non fabbrichiamo armi chimiche”

07.30 – In questi giorni il Governo di Mosca si è detto certo che in Ucraina in zone di confine con la Russia vi fossero degli stabilimenti per la produzione di armi biologiche con il finanziamento della Difesa degli Stati Uniti. Il Ministro degli Esteri russo, Lavrov, ha anche annunciato di avere i documenti che provano quanto affermato e che saranno presentati presto alla comunità internazionale durante il prossimo Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Zelensky ha smentito l’affermazione russa durante una conferenza stampa video nella quale ha affermato: “Sono presidente di un Paese corretto, una nazione degna, e padre di due bambini. Nella mia terra non sono state sviluppate armi chimiche o altre armi di distruzione di massa“. (cit. RAITV) Gli americani e gli inglesi invece allarmano e segnalano che i militari russi potrebbero utilizzare negli attacchi anche armi chimiche, circostanza però smentita seccamente dal Cremlino.

FMP