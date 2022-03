Quartu Sant’Elena (Ca): trovato in casa con 600 gr di droga. Arrestato 31enne

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate e della presunzione di innocenza, per quanto risulta allo stato, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, nella giornata di ieri gli Agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato di Quartu Sant’Elena, durante una perquisizione finalizzata alle ricerche di stupefacenti, hanno tratto in arresto un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. L’uomo, un incensurato di 31 anni, domiciliato a Quartu Sant’Elena, veniva trovato in possesso di nr. 44 ovuli contenti eroina e cocaina per un peso totale di circa 600 grammi, occultati all’interno di calze di lane riposte nelle tasche di alcuni giubbotti. Sono stati sequestrati altresì un bilancino di precisione e sostanze da taglio della droga. Al termine delle formalità di rito il cittadino veniva accompagnato presso la casa circondariale di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Cagliari/articolo/1070622c617116e3c507994163