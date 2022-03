Sanità: Giuliano UGL “violenza verso operatori gesto di estrema inciviltà”

Oggi 12 marzo per la prima volta in assoluto si celebra la giornata nazionale contro la violenza verso gli operatori sanitari. Il Segretario Nazionale della UGL Salute Gianluca Giuliano è tornato sul tema evidenziando come la continua escalation di aggressioni rappresenti una follia e sia lo specchio di gesta di grande inciviltà tra la popolazione. “L’esasperazione tra i cittadini – dichiara il sindacalista – per un SSN non più evidentemente al passo con le loro esigenze non può mai essere una giustificazione, per episodi incommentabili a cui assistiamo quotidianamente. I nostri eroi che in condizioni al limite dell’impossibile hanno continuato a garantire l’assistenza durante una emergenza pandemica senza precedenti sono l’esempio buono del paese e – conclude Giuliano – vanno esclusivamente ringraziati e tutelati”.

Comunicato Stampa