A14, si ribalta pullman con ucraini diretto a Pescara. Una vittima e diversi feriti

09.00 – Un pullman con a bordo una cinquantina di cittadini ucraini, diretto a Pescara si è ribaltato sulla A14. L’incidente, le cui cause sono ancora in via d’accertamento, è avvenuto all’altezza di Forlì, nella carreggiata con direzione di marcia verso Sud. Secondo le informazioni dei Vigili del Fuoco intervenuti, una persona è rimasta vittima dell’incidente e altre sarebbero rimaste ferite. Le Forze dell’Ordine stanno lavorando, insieme ai soccorritori, per mettere in sicurezza la zona (nessuna altro mezzo è rimasto coinvolto nel sinistro) e prendersi cura dei feriti che viaggiavano a bordo del pullman. L’incidente è avvenuto nelle prime ore del mattino.

