(DIRE) Roma, 13 Mar. – “La benzina ha superato i 2 euro al litro e si rischia la paralisi. L’innalzamento dei prezzi della benzina è un salasso per famiglie e autotrasportatori. Serve il taglio immediato delle accise. Il governo agisca subito per individuare eventuali speculazioni e per trovare soluzioni che evitino il collasso del Paese e l’ennesima stangata per i cittadini”. Così sui suoi canali social il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. (Sor/ Dire) 15:50 13-03-22