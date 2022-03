Iraq, consolato americano di Erbil colpito da razzi lanciati dall’Iran

09.30 – Dodici missili sono stati lanciati dall’Iran verso il consolato statunitense nella città di Ebril. Fonti del Dipartimento di Stato USA hanno confermato che non ci sono state vittime e la struttura non è stata danneggiata. In base a quanto riferito dai funzionari americani l’attacco sarebbe una ritorsione verso di una missione di intelligence compiuta dal l’attacco sarebbe una rappresaglia nei confronti di una missione di intelligence compiuta dal Mossad, i servizi segreti di Israele. Dai missili che pare siano partiti dalla zona di Tabriz, sarebbe stata danneggiata la sede di Kurdistan24 a Ebril, media locale che aveva i suoi uffici nei pressi del consolato americano.