Pallanuoto. Coppa Italia alla Pro Recco, AN Brescia ko 8-7

La Pro Recco batte l’AN Brescia per 8-7 e si aggiudica alla piscina di Albaro di Genova, intitolata a Marco Paganuzzi, la Coppa Italia per la sedicesima volta, la nona consecutiva. Il successo dei Campioni d’Europa sui Campioni d’Italia porta anche la firma di un grande ex: il portiere Marco Del Lungo, dieci anni a Brescia, respinge il rigore tirato da Vincenzo Dolce, compagno iridato del Settebello, che avrebbe potuto riportare in scia i lombardi a 3 minuti dal termine. Miglior giocatore della finale il mancino ungherese Zalanki, autore di una tripletta e del gol decisivo a 4’34 dalla sirena.

Proprio due gol del magiaro e una rete di Younger avevano griffato il massimo vantaggio (7-3) in apertura di quarto tempo; ma l’AN ha avuto il merito di rientrare sul -1 pure grazie ad un intramontabile capitan Presciutti. In precedenza la RN Savona aveva battuto la Telimar Palermo per 10-9 piazzandosi al terzo posto. (Res/ Dire) 19:06 13-03-22 (foto di repertorio)