Sono oltre 100 i profughi ucraini arrivati in provincia di Reggio Calabria

A Reggio Calabria ed in provincia sono più di cento gli ucraini arrivati in fuga dalla guerra con la Russia. Si tratta di interi gruppi familiari di profughi con al seguito molti minori. Sono arrivati sino a Reggio Calabria con vari mezzi ed in “ordine sparso” quasi tutti per ricongiungersi con familiari. La comunità ucraina è presente sul territorio calabrese ed è già ben integrata, conta infatti circa 1600 persone. Il Consiglio territoriale per l’immigrazione, presieduto dal Prefetto di Reggio Calabria sua eccellenza Massimo Mariani, sta monitorando la situazione per assicurare l’assistenza necessaria ai profughi ucraini e per favorire la condivisione delle diverse risorse.

FMP