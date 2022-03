Ucraina. Bernini: Uccisione del giornalista è crimine di guerra

(DIRE) Roma, 13 Mar. – “L’uccisione del giornalista americano Brent Renaud è l’ennesima atrocità commessa in Ucraina. Le stragi di civili non si fermano, si spara sui corridoi umanitari e ora si colpiscono anche gli inviati impegnati gli orrori di questo conflitto assurdo nelle città assediate.

Siamo di fronte a una serie impressionante di crimini di guerra che non dovranno restare impuniti. Cordoglio per il giornalista ucciso e solidarietà agli inviati che ogni giorno rischiano la vita”. Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Com/Sor/ Dire) 18:32 13-03-22 (foto di repertorio)