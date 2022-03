(DIRE) Roma, 13 Mar. – “In due mesi riusciremo a dimezzare la dipendenza dal gas russo e in inverno riusciremo a fare ancora meglio”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio a Mezz’ora in +. “Non staremo più sotto eventuali ricatti – aggiunge – con le visite in Algeria, Qatar, Angola e Congo abbiamo la possibilità di aumentare le quantità di gas e gas naturale liquefatto”. (Sor/ Dire) 15:44 13-03-22