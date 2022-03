(DIRE) Roma, 13 Mar. – “In nome di Dio fermate questo massacro. Davanti alla barbarie delle uccisioni di bambini e civili inermi, non ci sono ragioni strategiche che tengano. C’è solo da cessare l’aggressione armata prima che riduca le città in cimiteri. Unisco la mia voce a quella della gente comune che implora la fine della guerra”. E’ l’appello di Papa Francesco nel corso dell’Angelus in Vaticano. (Uct/ Dire) 14:25 13-03-22