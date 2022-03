Ucraina. Ucciso a Irpin cronista americano free lance

(DIRE) Roma, 13 Mar. – Un cronista che in passato aveva anche collaborato col New York Times, Brent Renaud, è stato ucciso oggi a Irpin in Ucraina. Il 51enne è rimasto vittima di colpi di arma da fuoco. Ferito un altro che si trovava con lui. Sarebbero in corso tentativi per riportare i due fuori dalla zona dei combattimenti. “Siamo profondamente addolorati di sentire della morte di Brent Renaud – ha scritto il Nyt in una nota – Brent era un fotografo e videomaker di talento che per anni ha collaborato con noi, ma non era in missione in Ucraina per il New York Times”.