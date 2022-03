Agricoltura: Caligiuri (Fi), serve un Piano straordinario

“E’ essenziale un tetto massimo a materie prime e energia”

“Il comparto agricolo, che si trova ad affrontare nuove sfide, dalla transizione ecologica alla nuova Pac, necessita di nuove forme di incentivazione a livello comunitario. In particolare, è ora più che mai essenziale fissare un tetto massimo ai costi dell’energia e delle materie prime”. Lo sostiene la senatrice di Forza Italia Fulvia Michela Caligiuri in occasione della Conferenza interparlamentare sull’autonomia economica e agricola strategica dell’Unione europea che si è svolta oggi a Parigi. “Inoltre, alla luce dei nuovi scenari geopolitici – prosegue Caligiuri – è necessario un nuovo piano straordinario dedicato al comparto agricolo e dell’energia, improntato sui principi di sussidiarietà e solidarietà tra i membri dell’Unione Europea, volto a non vanificare lo sforzo economico, senza precedenti, dei vari piani di ripresa e resilienza degli Stati membri”. (ANSA)