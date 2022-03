11:30. Da circa un mese il bollettino del Sars-Cov-2 cresce sempre di più in Cina. La provincia di Jilin è stata messa in lockdown dalle autorità sanitarie locali, con i suoi 24 milioni di abitanti. La Cina non entrava in zona rossa dal 2020, gli ospedali sono nuovamente al collasso, solo nella giornata di ieri sono stati registrai quasi mille casi. Le strade si svuotano di nuovo, il caos urbano viene sostituito dal silenzio.

