Delegazione Confapi Turismo Calabria incontra l’Assessore Orsomarso

Giovedì 10 Marzo, presso gli uffici dell’Assessorato al Turismo della Regione Calabria, una delegazione della Confapi Turismo Calabria ha incontrato l’assessore On. Fausto Orsomarso.

Nel ringraziare l’Assessore per la disponibilità, evidenziamo l’attenzione dimostrata sui temi oggetto dell’incontro. Abbiamo sottolineato all’assessore l’importanza di alcune questioni per noi prioritarie come:

l’urgenza di pianificare un progetto formativo per creare nuove figure professionali per il settore del turismo e anche migliorare quelle esistenti, in vista di una maggiore competitività ed attrattività sul mercato globale;

l’esigenza di destinare delle risorse per i proprietari di pullman con licenza di noleggio con conducente, per le società di gestione di hotel e per le agenzie di viaggio che svolgono in maniera preponderante attività di intermediazione;

l’importanza della cancellazione o di una significativa riduzione a mera quota simbolica della tassa regionale per le agenzie di viaggio;

la necessità di una decisa lotta senza quartiere all’abusivismo di concerto con le autorità di pubblica sicurezza;

l’indispensabilità di un progetto di valorizzazione dei territori calabresi ad alta vocazione turistica con la creazione di veri e propri distretti tali da diventare delle destinazioni turistiche di forte richiamo;

l’impellenza di intervenire sulla compagnia aerea ITA in merito ai voli con partenza dall’aeroporto di Reggio Calabria.

L’Assessore, nel recepire le nostre istanze, ha assicurato la disponibilità ad affrontare, in sinergia con le associazioni di categoria, ogni problematica evidenziata ed ha anche ribadito che strumenti operativi, come il nuovo Piano Triennale del Turismo in corso di stesura, il nuovo e più ampio ruolo della Calabria Film Commission che vedrà al proprio interno la creazione dell’ Agenzia per il Turismo, ed – infine – la convocazione annuale, a partire già da quest’anno, degli Stati Generali del Turismo, saranno fondamentali per affrontare le sfide future. L’ incontro con l’Assessore, a nostro avviso positivo, si è concluso con l’invito a partecipare all’assemblea della Confapi Turismo Calabria che si svolgerà prossimamente a Cosenza presso la sede della Confapi Calabria.