Energia. Toti: Ok assegno ai più deboli ma risorse siano statali

(DIRE) Genova, 14 Mar. – “Se si tratta di misure a sostegno delle fasce più deboli ne possiamo ragionare, ma alcuni milioni di euro che sarebbero una goccia nell’acqua, per un bilancio di regionale sono una cifra intollerabile. È auspicabile che il governo metta mano a un pacchetto di misure a sostegno di famiglie e imprese da prendere a livello nazionale, con il bilancio statale che è l’unico con cui si può accumulare debito dopo il periodo covid: gli scostamenti di bilancio, specie in un momento di crescita economica, possono consentire ben altre cifre”.

Così il presidente della Regione Liguria e cofondatore di Coraggio Italia, Giovanni Toti, rispondendo alla proposta del Partito democratico di un assegno energetico, per aiutare le famiglie ad affrontare il caro bollette. “Stiamo ancora aspettando di sapere dal governo quali siano le cifre messe a disposizione per la stretta gestione dell’emergenza profughi: concentriamoci anche sulla parte economica della crisi, ma sono misure che devono essere prese a livello nazionale, se le riteniamo strutturali, e fatte con debito del bilancio dello Stato”, prosegue il governatore. “Si sta ancora discutendo in sede nazionale se, per affrontare questa emergenza, servirà un ulteriore scostamento di bilancio- conclude Toti- le Regioni non possono fare deficit per spesa corrente. Stiamo parlando di cifre importanti, sarebbe opportuno che il Pd prima di fare proposte, leggesse il bilancio”. (Sid/ Dire) 18:32 14-03-22