Karate. La Fortitudo 1903 di Reggio Calabria conquista tre pass per la finale nazionale

Lo scorso 13 Marzo si è svolta a Lamezia (CZ) la Fase Regionale di Qualificazione al Campionato Italiano Cadetti di Karate, Specialità Kumite (combattimento), gare riservate agli Atleti nati negli anni 2007 e 2008.

La S.G.S. Fortitudo 1903 di Reggio di Calabria ha partecipato alla gara di qualificazione con quattro giovanissimi Atleti che frequentano a pieni voti le scuole cittadine: Renato Altobruno (cat. 52 kg), Marco Nucara (cat. 42 kg), Danilo Pennacchio (cat. 52 kg) e Roberto Scarano (cat. 42 kg). Marco, Roberto e Renato, seguiti in gara dal Coach Rossella Zoccali, sono riusciti a conquistare il pass per la Finale Nazionale che si svolgerà al PalaPellicone di Ostia Lido il prossimo 10 aprile.

Il Presidente della Fortitudo 1903, Prof. Riccardo Partinico, ha ringraziato i genitori degli Atleti per aver accompagnato i Ragazzi nella sede di gara e si è complimentato per il risultato con gli Insegnanti Tecnici e con gli Atleti augurando loro di ottenere ulteriori successi alla finale nazionale portando in alto il nome della Società e della Città di Reggio Calabria.