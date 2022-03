Roma. Ancora un’ondata di arresti per detenzione e spaccio di droga: 22 persone assicurate alla giustizia

Sequestrati circa 1300 grammi di sostanza stupefacente e oltre 16 mila euro in contanti

Si comunica, nel rispetto dei diritti dell’indagato (da ritenersi presunto innocente in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino a un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile) e al fine di garantire il diritto di cronaca costituzionalmente garantito che la Polizia di Stato ha effettuato 22 arresti per reati inerenti lo spaccio e la detenzione di stupefacenti.

Nei giorni scorsi al termine di un servizio specifico, gli uomini della Squadra Investigativa del V Distretto Prenestino hanno arrestato un giovane originario del Bangladesh, poiché responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sottoponendo a sequestro svariate dosi di cocaina e hashish. Dopo aver fatto irruzione all’interno dell’abitazione gli investigatori hanno sorpreso il soggetto monitorato il quale, sin da subito, si è mostrato particolarmente irritato e insofferente al controllo. Rinvenuta sostanza stupefacente del tipo hashish suddivisa in 13 ovuli dal peso di 130,30 grammi, altri involucri di hashish dal peso lordo di 47 grammi, un involucro di hashish dal peso lordo di 9 grammi ed inoltre, all’interno di una sigaretta elettronica, è stata rinvenuta sostanza stupefacente del tipo cocaina dal peso di 20 grammi. Sequestrata anche la somma di euro 1.700 composta da banconote di vario taglio e provento dell’attività delittuosa, materiale per il confezionamento delle singole dosi e un taccuino riportante la contabilità di quella che a tutti gli effetti era una più che proficua attività illecita. Per il 21enne è stata disposta la custodia cautelare in carcere.

Gli uomini del VI Distretto Casilino, invece, venuti a conoscenza che in una palazzina di via Filippo Cesare Annessi vi era una persona dedita alla spaccio di sostanza stupefacente, hanno arrestato in flagranza di reato un algerino di 46 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e deferito lo stesso in stato di libertà per il reato di ricettazione. La perquisizione personale e locale ha permesso di rinvenire 45 grammi di hashish e materiale per il confezionamento. Per l’uomo è stata disposta la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Gli agenti della Sezione Volanti, mentre transitavano in via Gian Battista Scozza, hanno avvistato, nella nota piazza di spaccio 2 soggetti, un uomo di 53 anni e una donna di 24 anni che camminavano e controllavano con fare nervoso i punti di accesso al vialetto. Fermati per un controllo, la donna è stata trovata in possesso di 4,55 grammi di cocaina e 20,00 euro in contanti, l’uomo è stato trovato in possesso di 195,00 euro in contanti. All’uomo è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari mentre alla donna è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Roma.

Gli uomini del commissariato Appio Nuovo hanno arrestato in flagranza di reato in concorso per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, un 22enne e un 21enne. Durante il normale servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, gli agenti mentre transitavano in via Torre Branca hanno notato 2 soggetti che si guardavano intorno con fare sospetto. Fermati per un controllo, il 22enne è stato trovato in possesso di 2,15 grammi di cocaina, mentre la perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire 45 grammi di hashish, 0,50 grammi di marijuana 860,00 euro in contanti, 2 bilancini di precisione e materiale per il confezionamento. Per entrambi è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P. G..

Gli uomini del commissariato San Lorenzo, nell’effettuare l’attività di controllo del territorio volta al contrasto della compravendita di sostanze stupefacenti, transitando in via dei Sabelli, hanno notato due soggetti con fare sospetto che alla vista degli agenti si sono allontanati. Fermati per un controllo, in particolare il 43enne romano ha tentato di divincolarsi, mostrando un atteggiamento nervoso. La perquisizione locale ha permesso di rinvenire all’interno dell’abitazione dell’uomo 660,00 grammi di Marijuana e 58,00 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento, 1 bilancino di precisione e 250,00 euro in contanti. Per l’uomo è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere.

Durante un servizio mirato al contrasto della vendita di sostanze stupefacenti, nei pressi della stazione metro B Ponte Mammolo, gli agenti del commissariato Porta Pia hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 32enne del Gambia trovato in possesso di 13 involucri contenenti 10,5 grammi di eroina che nascondeva all’interno della bocca e 240,00 euro in contanti. Per l’uomo è stata disposta la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Roma facendo allo stesso divieto di accedervi senza autorizzazione del giudice.

Gli uomini del commissariato Celio hanno arrestato un cittadino della Romania di 24 anni e un cittadino albanese di 29 anni. Appresa la notizia che un cittadino romeno aveva intrapreso un’ attività di spaccio consegnando la sostanza stupefacente a domicilio, gli agenti hanno effettuato un servizio di pedinamento e osservazione del 24enne. Gli agenti hanno potuto constatare che l’uomo si recava spesso presso un’abitazione di via Crecchio, dove abitava il 29enne albanese. La perquisizione personale e veicolare del 24enne ha permesso di rinvenire all’interno del manico di un cacciavite 2 involucri contenenti 2,3 grammi di cocaina e 730 euro in contanti. Mentre nel montante sinistro del veicolo, sono stati trovati 6 involucri contenenti 5,08 grammi di cocaina e 0,36 grammi di hashish. La perquisizione domiciliare del 29enne albanese ha permesso di rinvenire 105,00 grammi di cocaina, 8,00 grammi di hashish, 2 bilancini di precisione, materiale per il confezionamento, 2 carte da gioco con piaga trasversale utilizzate per agevolare in confezionamento e 14.390,00 euro. Per il 24enne è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla P. G. mentre per il 29enne la misura degli arresti domiciliari.

Mentre transitavano in via delle Zoccolette, gli uomini del commissariato Trastevere hanno arrestato un cittadino marocchino di 22 anni. L’uomo si aggirava con fare sospetto tra le auto in sosta e fermato per un controllo gli sono stati rinvenuti addosso 45,8 grammi di hashish e 30,00 euro in contanti. All’uomo è stata applicata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla P. G..

Gli agenti del commissariato Esquilino hanno arrestato un 42enne del Mali resosi responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Resistenza e Lesioni a Pubblico Ufficiale. L’uomo è stato sorpreso nei pressi della fermata della metro Ionio mentre stava presumibilmente aspettando acquirenti a cui vendere sostanza stupefacente. Gli agenti avendo assistito allo scambio di droga sono intervenuti, l’uomo con atteggiamento violento ha tentato di eludere il controllo colpendo gli operanti e causando ad uno di essi la frattura angolare del 5° metacarpo con prognosi di 30 giorni. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire 22 involucri di eroina dal peso 8,8 grammi nonché 40,00 euro mentre la perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire 2 bilancini, 150,00 euro e materiale per il confezionamento. All’uomo è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Gli agenti del commissariato Porta Maggiore hanno arrestato un 44enne romeno trovato in possesso di 4,3 grammi di cocaina occultato in una tasca della giacca che indossava. All’uomo è stata applicata la misura dell’obbligo di presentazione alla P.G..

Ulteriori 9 arresti sono stati effettuati solo nella giornata di ieri nelle zone di Casilino, Tuscolano, Porta Pia, Ostia e Marino.