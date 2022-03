Ucraina. L’ONU: oltre 600 le vittime civili, almeno 46 minorenni

(DIRE) Roma, 14 Mar. – Sono almeno 636 le vittime civili del conflitto in corso in Ucraina: lo ha riferito oggi l’Ufficio dell’Onu per i diritti umani (Ohchr), specificando che a perdere la vita sono stati anche 46 bambini e minorenni. Secondo l’organizzazione, è però probabile che il bilancio delle violenze sia più grave per via delle difficoltà a raccogliere ed elaborare dati in arrivo dalle regioni orientali di Mariupol e Kharkiv, epicentro dei combattimenti. Sempre oggi il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, ha riferito dello stanziamento di altri 40 milioni di dollari per far fronte alle esigenze di assistenza umanitaria delle comunità vittime del conflitto.

Di fronte al Consiglio di sicurezza, il dirigente ha sottolineato che a causa del conflitto milioni di persone in Ucraina rischiano di non avere da acqua e cibo a sufficienza. Guterres ha poi riferito che i profughi che hanno lasciato il Paese sono ormai oltre due milioni e 800mila. “Hanno bisogno di aiuto e sostegno” ha detto il segretario generale, “a ogni passo”. Sul fronte delle trattive russo-ucraine, condotte oggi in videoconferenza, non sono state comunicate novità di rilievo. I negoziati riprenderanno comunque domani, ha riferito il capo-delegazione di Kiev, Mikhailo Podoljak, dopo “una pausa tecnica”. (Vig/Dire) 18:41 14-03-22