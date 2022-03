L’ASD Copacabana di Reggio Calabria protagonista al campionato regionale FIDS di danze accademiche

Si è concluso lo scorso 13 Marzo 2022 presso il palasport “Stefano Gallo” di Catanzaro i Campionati Regionali della Federazione Italiana Danza Sportiva, che hanno visto in competizione tutte le associazioni sportive provenienti da ogni angolo della Calabria. Si è concluso lo scorso 13 Marzo 2022 presso il palasport “Stefano Gallo” di Catanzaro i Campionati Regionali della Federazione Italiana Danza Sportiva, che hanno visto in competizione tutte le associazioni sportive provenienti da ogni angolo della Calabria.

Dalle danze standard e latine, alle caraibiche per il ballo di coppia, passando per le danze freestyle e accademiche con assoli, duo e gruppi, gli atleti si sono ritrovati nuovamente a competere in una giornata all’insegna della ripartenza sportiva e morale. Una preparazione importante in vista delle imminenti prove di campionato italiano dei prossimi mesi. Tra le società sportive in gara spicca il folto medagliere dell’ASD Copacabana di Reggio Calabria, dei Maestri Mariangela Bagnato, Olena Honcharenko e Claudio Bagnato, coadiuvati dai Tecnici Teresa Varamo e Elisa Agostino.

“Una ulteriore conferma nel nostro percorso, ed uno sprono a far sempre meglio, anche dopo la difficile ripartenza post pandemica” afferma il Presidente di Copacabana Maestro Alessandro Mitidieri “adesso andremo a confrontarci con i migliori atleti italiani a Massa Carrara i prossimi 25/29 aprile e 26/29 maggio”.

Di seguito il medagliere dell’ASD Copacabana al Campionato Regionale 2022

-) ASSUMMA FRANCESCA – PENNESTRI’ SERENA CAMPIONESSE REGIONALI 2022 MODERN CONTEMPORARY 8/12 A

-) ASSUMMA FRANCESCA – PENNESTRI’ SERENA CAMPIONESSE REGIONALI 2022 JAZZ DANCE 8/12 A

-)ASSUMMA FRANCESCA – PENNESTRI’ SERENA CAMPIONESSE REGIONALI 2022 SHOW DANCE 8/12 A

-) MEGALE NOEMI – MINNITI GRETA CAMPIONESSE REGIONALI 2022 MODERN CONTEMPORARY OVER 17/A

-) CRISTEL GRECO CAMPIONESSA REGIONALE 8/12 C JAZZ DANCE E TERZO POSTO MODERN CONTEMPORARY

-) ILARIA LAGANA’ CAMPIONESSA REGIONALE MODERN CONTEMPORARY – CAMPIONESSA REGIONALE SHOW DANCE 8/12 B – 4° POSTO JAZZ DANCE

-) VITTORIA IARIA VICE CAMPIONESSA REGIONALE 8/12 C MODERN CONTEMPORARY E JAZZ DANCE

-) SOFIA FAUCIATANO 3° POSTO JAZZ DANCE E 4°POSTO MODERN CONTEMPORARY 8/12 C

-) SOFIA SPATARO 5° POSTO MODERN CONTEMPORARY E JAZZ DANCE 8/12 C

-)SOFIA QUATTRONE 6° POSTO MODERN CONTEMPORARY E JAZZ DANCE 8/12 C

-) ASSUMMA FRANCESCA CAMPIONESSA REGIONALE MODERN CONTEMPORARY E JAZZ DANCE 8/12 B E VICE CAMPIONESSA REGIONALE SHOW DANCE 8/12 B

-) SERENA PENNESTRI’ CAMPIONESSA REGIONALE MODERN CONTEMPORARY- JAZZ DANCE E SHOW DANCE 8/12 A

-)ANGELICA FOTI CAMPIONESSA REGIONALE MODERN CONTEMPORARY E JAZZ DANCE 13/15 C

-) SARA FOTI VICE CAMPIONESSA REGIONALE JAZZ DANCE 8/12 B E 3° POSTO MODERN CONTEMPORARY 8/12 B

-) SOFIA CARA 4° POSTO MODERN CONTEMPORARY E 3° POSTO JAZZ DANCE 8/12 B

-) GINEVRA IPPOLITO VICE CAMPIONESSA REGIONALE CONTE 4° JAZZ

-) GRETA MINNITI CAMPIONESSA REGIONALE MODERN CONTEMPORARY, JAZZ DANCE E SHOW DANCE 15/16 CLASSE A

-) MEGALE NOEMI CAMPIONESSA REGIONALE MODERN CONTEMPORARY, JAZZ DANCE E SHOW DANCE OVER 17 CLASSE A

-) CAMPIONI REGIONALI PICCOLO GRUPPO MODERN CONTEMPORARY 8/12 U (FOTI SARA- IPPOLITO GINEVRA E CARA SOFIA)