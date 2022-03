Malan (FdI): “Investire in cybersicurezza”

(DIRE) Roma, 15 Mar. – “Dalla relazione del presidente Urso sull’attività dell’ultimo anno del COPASIR emerge la necessità di investire sulla cybersicurezza per garantire la sicurezza nazionale”. Lo ha dichiarato in aula il senatore di Fratelli d’Italia Lucio Malan. “Sicuramente – osserva Malan – la creazione dell’Agenzia per la Cybersicurezza rappresenta un passo in avanti ma l’Italia, su questo versante, è ancora troppo debole e occorre potenziare la nostra capacità di difesa non solo passiva ma anche attiva, ossia di contrattacco”. “Sul segreto di Stato – conclude Malan – faccio notare che si tratta di un argomento sul quale si è discusso parecchio ma deve essere chiaro, come nel caso di gestione della pandemia, che tutte le azioni di tipo economico intraprese devono essere rese pubbliche perché così stabilisce la legge anticorruzione relativamente alle spese della Pubblica Amministrazione quando esse non siano coperte da segreto di Stato.” (Com/Lum/ Dire) 17:45 15-03-22