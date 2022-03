Natalità in calo nei primi 10 mesi del 2021, segnali positivi da Novembre

Il report Istat sulla dinamica demografica del 2021 è negativo. La popolazione residente è inferiore di circa 253 mila unità rispetto a Gennaio, nei due anni di pandemia il conteggio totale è di 616 mila unità.

Record negativo per la natalità, 399.431 nascite, l’1,3% in meno rispetto al 2020 e quasi del 31% confrontando i dati del 2008, anno del record positivo. Nel Gennaio 2021 si registra la massima concentrazione a livello nazionale, il -13,4%, con un picco al Sud di -15%. Il calo prosegue nel mese di Febbraio con il -4,8%. Non si hanno dubbi sul ruolo dell’epidemia riguardo a questo grave deficit, tra i più gravi mai registrati.

Il calo dei concepimenti nel trimestre Dicembre 2020 – Febbraio 2021 è sintomo della posticipazione dei piani di genitorialità, che ha proseguito per quasi tutto l’anno. Per avere un incremento, si deve guardare al Sud nei mesi estivi, un rialzo dell’11,1%. Dalla fine di agosto il trend negativo inizia a decrescere, fino a passare in positivo durante i mesi di Novembre e Dicembre.

Per concludere, il saldo naturale della popolazione è molto negativo. Se i decessi restano ancora elevati, rispetto al periodo pre-pandemia, ci sono segnali di miglioramento riguardo le statistiche per i matrimoni, che sono raddoppiati nel confronto con il 2020. (fonte Rai News)