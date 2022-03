Petrolio in calo, anche sotto i 100 $ al barile

10.45 – A New York il petrolio ha chiuso in calo, le quotazioni del greggio sono scese sino a 103,01 dollari al barile, con una perdita del 5,78%. Questa mattina sulle borse europee il trend ha continuato ad essere al ribasso. A Piazza Affari a Milano, dopo un avvio in flessione, continua a peggiorare il FTSE MIB è a 23.075 punti. Ma anche Londra, Parigi e Francoforte il petrolio è in calo. Probabilmente i timori del lockdown in Cina hanno influito sulle aspettative della richiesta, dato che il gigante asiatico è il primo importatore di petrolio al mondo. Il greggio oggi è anche sceso al di sotto della soglia dei 100 dollari al barile ed in fatti è stato a -5,8% ed a 97 dollari il WTI. Ovviamente pesa su tutte le borse il conflitto in Ucraina ed i relativi negoziati.

FL