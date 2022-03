La Spagna, dice addio all’uso delle mascherine contro il Covid-19, da indossare al chiuso. Il comunicato arriva da Carolina Darias, Ministra della Salute iberica. Il bollettino dei contagi in Spagna pian piano sta diminuendo, ma da un paio di giorni il numero è nuovamente in rialzo. L’inoculazione del vaccino in Spagna protegge il 92% della popolazione, soggetti di età che va dai 12 anni in su.

