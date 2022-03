Teramo. La Squadra Mobile arresta coppia con più di 4 kg e mezzo di eroina

Nella giornata di ieri nel corso di un servizio diretto al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti nato a seguito di attività info-investigativa, in Mosciano Sant’Angelo la Sezione Antidroga della Squadra Mobile di Teramo ha tratto in arresto, in flagranza di reato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, una coppia italiana di etnia rom (lui del 1995 pregiudicato e lei del 1999 incensurata). I predetti nel corso della perquisizione domiciliare sono stati trovati in possesso di un involucro contenente gr. 7,00 di sostanza stupefacente del tipo cocaina, di un bilancino di precisione e del nastro adesivo telato di colore nero intriso di terra identico per dimensione e composizione a quello utilizzato per avvolgere altri diciassette involucri che erano sotterrati alla base del muro di recinzione della palazzina in corrispondenza del balcone del loro appartamento ed a pochi metri da esso.

I suddetti involucri contenevano complessivamente 4 kg e 787 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina. (circa 280 gr ad involucro). La sostanza stupefacente sequestrata, rivenduta sul mercato, avrebbe reso oltre 100.000 euro. I predetti sono stati posti agli arresti domiciliari a disposizione dell’A.G. competente.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Teramo/articolo/1216623085a92f32c837896265