Colombia, Gustavo Petro è candidato alle prossime elezioni Presidenziali in Colombia, 39 milioni di elettori si sono recati alle urne per le primarie presidenziali. Per la prima volta in Colombia, una coalizione di sinistra è in testa, una pagina che entrerà nella storia del paese. Il 29 Maggio del 2022, Petro dovrà vedersela con i suoi avversari: Federico Gutiérrez, e Sergio Fajardo, anche loro favoriti, ma di certo nessuno si sarebbe aspettato questo cambio di rotta.

A.O