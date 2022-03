Energia, Potenti (Lega): Ascoltiamo le preoccupazioni dei costruttori edili

“Ringrazio il presidente Marchettini per la lettera inviatami a nome dell’Ance di Siena sulla revisione delle norme per il settore edile. Per motivi familiari sono particolarmente sensibile alle preoccupazioni di questo comparto che ha fatto grande l’Italia nel Dopoguerra e anche in decenni più recenti. Oggi il mondo delle costruzioni, sospinto da tanti ed allettanti incentivi, ha conosciuto un risveglio dopo la crisi del 2008 ma bisogna fare ancora di più per agevolare questa crescita.