Fermato per un controllo in stazione a Verona: giovane italiano arrestato con un chilo di eroina

Un uomo di 35 anni, originario dell’Alto Adige, è stato arrestato dalla Polizia Ferroviaria di Verona perché trovato in possesso di oltre 1 kg di eroina. Il giovane, sceso nel pomeriggio di Lunedì dal treno proveniente da Milano ed in attesa della coincidenza per Bolzano, è stato fermato da una pattuglia Polfer del Settore Operativo per la verifica del possesso del green pass.

Dal controllo effettuato in banca dati l’uomo, oltre ad avere precedenti specifici in materia di sostanza stupefacenti, era ricercato per la notifica di un atto giudiziario. L’imprevisto e il tempo necessario al disbrigo burocratico hanno contribuito ad aumentare il nervosismo ingiustificato del fermato che non è sfuggito agli agenti i quali, visti anche i precedenti specifici, lo hanno sottoposto ad una approfondita perquisizione al cui esito, sono stati rinvenuti, all’interno dello zaino che portava al seguito, 2 involucri cilindrici ben confezionati di sostanza stupefacente, risultata essere eroina.

La perquisizione ha permesso anche il ritrovamento di due telefonini, anch’essi sottoposti a sequestro in quanto ritenuti funzionali all’attività illecita. L’uomo, arrestato in flagranza per il reato di traffico di stupefacenti, è stato condotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria veronese.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Verona/articolo/23396231cfcccabce033406300