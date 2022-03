Firenze. “Ricercato” mostra agli agenti il Green Pass di un’altra persona. Identificato con le sue vere generalità, è finito a Sollicciano

Dopo essere stato sorpreso in almeno due occasioni a spacciare hashish il Tribunale aveva disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Firenze. Ma la scorsa settimana il protagonista della vicenda, un 30enne originario del Gambia, è stato trovato a passeggio in bicicletta in via Ginori dalla Polizia di Stato impegnata nel controllo del territorio ed è subito scattata la segnalazione all’Autorità Giudiziaria. Per questo motivo il giudice ha immediatamente sostituto la misura del divieto di dimora nel capoluogo toscano con quella della custodia cautelare in carcere rendendolo di fatto un “ricercato”.

Ieri pomeriggio il 30enne è stato rintracciato dagli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Commissariato P.S. di “San Giovanni” e del Reparto Antidegrado della Polizia Municipale del Comune di Firenze, entrambi impegnati in specifici servizi di contrasto al crimine diffuso in ambito cittadino.

Il ricercato è stato trovato a giro in Largo Alinari e successivamente fermato a bordo della tramvia dove al posto dei documenti di riconoscimento avrebbe provato a sfuggire alla cattura mostrando ai poliziotti la copia di un green pass con sopra però i dati di un cittadino sudamericano. Gli agenti lo hanno immediatamente sottoposto a fermo per identificazione e una volta confermata la sua identità, accompagnato al carcere fiorentino di Sollicciano.

comunicato stampa – fonte: https://questure.poliziadistato.it/Firenze/articolo/14446231dfe70a1cd598217853