Infrastrutture. Lucchini (Lega): più di 2 mld per mettere in sicurezza ponti e strade

(DIRE) Roma, 16 Mar. – “Sono risorse importanti quelle che verranno assegnate per la messa in sicurezza delle strade e dei ponti del nostro Paese. Una battaglia che la Lega ha sempre portato avanti e che grazie anche all’impegno del viceministro Morelli, vedrà uno stanziamento complessivo di oltre 2 miliardi e 700 milioni per Province e Citta’ metropolitane per la messa in sicurezza o sostituzione di ponti e viadotti e per la manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale.

Le risorse previste si aggiungono a quelle già stanziate e consentono di definire una programmazione strutturale pluriennale negli anni a venire di tutte le attività”. Così la deputata della Lega Elena Lucchini, capogruppo commissione Ambiente e territorio. (Vid/ Dire) 20:22 16-03-22