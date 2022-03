Ministro Sport Inglese difende affari con Arabia: sono fondamentali

Mentre mette in discussione partecipazione a Wimbledon tennisti russi

(DIRE) Roma, 16 Mar. – Mentre il governo inglese sanziona la Russia e i suoi oligarchi, lo stesso ministro dello Sport mette in discussione la partecipazione dei tennisti russi a Wimbledon “se non si discosteranno apertamente da Putin”, difende “gli stretti legami con l’Arabia Saudita”. “Il rapporto del Regno Unito con l’Arabia Saudita è davvero importante”, ha affermato Nigel Huddleston nel comitato ristretto per il digitale, la cultura, i media e lo sport. “L’Arabia Saudita è un partner importante del Regno Unito negli investimenti, nell’intelligence e nella cultura. Gli investimenti dell’Arabia Saudita sono benvenuti. Molti, molti posti di lavoro nel Regno Unito dipendono dalle nostre relazioni con i sauditi”. Huddleston dice però che le sanzioni imposte a Roman Abramovich dal governo e dalla Premier League sulla scia dell’invasione russa dell’Ucraina e dei legami del proprietario del Chelsea con Vladimir Putin hanno alzato il livello morale quando si tratta di nuove acquisizioni: “C’è bisogno di un test molto più solido per i proprietari e i direttori della Premier League”, ha affermato Huddleston. “Puntiamo sull’integrità”. (Pic/ Dire) 10:17 16-03-22