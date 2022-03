Reggio Calabria. Dal marciapiede di via Dei Bianchi continua a sgorgare acqua

Anche oggi l’ennesima segnalazione di un “disservizio” in centro città. Il marciapiede di via Dei Bianchi è invaso dall’acqua a causa di una perdita appena sotto le mattonelle. Proprio dall’altro lato c’è l’Agenzia del Demanio e il Comando Regione Carabinieri Forestale Calabria. L’acqua sgorga già da qualche giorno senza che nessuno abbia preso provvedimenti gli esercenti della zona si sono lamentati ma… Il degrado urbano in molte zone del centro storico di Reggio Calabria è all’ordine del giorno. Speriamo che la segnalazione possa servire a chi dovere per ripristinare la condotta dell’acqua sperando che non si tratti di acque nere.

