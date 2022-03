Volley Reghion, dimissioni del Mister Ascenzio Corso

La Volley Reghion comunica che in data di ieri sono pervenute le dimissioni del Mister Ascenzio Corso che sono state accettate dalla Società, e che sono state rassegnate in seguito ai non più corrispondenti progetti elaborati e agli accordi presi ad inizio stagione. La società biancoblu ringrazia il tecnico Ascenzio Corso, guida tecnica che stava collezionando ottimi risultati in stagione e gli augura il meglio per il proseguimento della sua carriera Nei prossimi giorni è prevista l’annuncio del nuovo tecnico che guiderà le ragazze per questo rush finale.