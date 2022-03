Argentina, inflazione al +4,7% Febbraio e 52,3% interannuale

16 Marzo – In Argentina l’indice dei prezzi al consumo ha registrato una crescita del 4,7% a Febbraio, come riporta l’Istituto nazionale di statistica e censimento. (Indec).

L’inflazione al dettaglio ha registrato un aumento dell’8,8% nei primi due mesi del 2022 e del 52,8% negli ultimi 12 mesi. L’incremento a Febbraio è di otto decimi superiore al 3,9% rispetto a Gennaio.

Il Ministero dell’economia argentino si è espresso al riguardo dicendo:”nel quadro della crescita dei prezzi a livello globale stimolato dalla guerra tra Russia e Ucraina“. Il Presidente della Repubblica, Alberto Fernàndez, ha dichiarato:”la più grande complicazione economica che il mondo soffre“, aggiungendo:”non avremmo voluto questo problema aggiuntivo ai tanti che abbiamo, ma così è, per cui venerdì diamo il via alla guerra contro l’inflazione, soprattutto per eliminare gli speculatori“. (fonte Ansa)