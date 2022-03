Covid. Draghi: Stop a tutte le restrizioni, gratitudine a CTS e Speranza

(DIRE) Roma, 17 Mar. – “I provvedimenti approvati oggi sono molto importanti ed eliminano quasi tutte le restrizioni che hanno limitato i nostri comportamenti nei mesi passati”. Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa. “A fine Marzo termina lo stato di emergenza e scioglieremo il Cts. A nome del governo vorrei ringraziare il professor Locatelli e il professor Brusaferro e tutti i componenti del Cts che hanno dato un supporto straordinario e psicologico anche per poter dire che le decisioni sono state prese sulla base della scienza. Questo è un aspetto essenziale per chi prende le decisioni e vota in Parlamento.

Poi voglio ringraziare il ministro Speranza, la sua è stata una prova straordinaria anche dal punto di vista psicologico, gli esprimo la mia gratitudine personale anche a nome di tutti gli italiani”. Inoltre Draghi ringrazia “il governo precedente che ha preso decisioni di straordinaria difficoltà, essendo l’Italia il primo paese aggredito dalla pandemia”. E poi “vorrei ringraziare tutti gli italiani per la pazienza, sono stati bravissimi. Non è vero come spesso ci vedono all’estero che siamo privi di senso civico. Abbiamo raggiunto punte altissime nella vaccinazione e di questo ne andiamo fieri”. La nomina del generale Figliuolo è stato “un punto di svolta radicale nella lotta alla pandemia”. (Lum/ Dire) 18:19 17-03-22