Covid. Obbligo mascherine al chiuso fino al 30 Aprile

(DIRE) Roma, 17 Mar. – “Noi manteniamo l’obbligo di mascherine al chiuso fino al 30 aprile. Poi il governo valuterà come sempre in base all’andamento della curva epidemiologica. In questo momento per i luoghi di lavoro, quindi, la mascherina resta prevista”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, illustrando le decisioni sull’uscita dalla fase di emergenza durante la conferenza stampa al termine del Cdm. L’evento è in corso a Roma presso la Sala Polifunzionale della Presidenza del Consiglio. (Cds/ Dire) 18:50 17-03-22