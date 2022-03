Manuel Vescovi (Lega): “Interconnessione Italia-Montenegro da parte di Terna: nostra interrogazione chiede di posizionare un secondo cavo che permetterebbe un notevole guadagno in termini di energia elettrica per il nostro Paese”

“Nel novembre del 2019 – afferma il Senatore Manuel Vescovi della Lega – Terna ha inaugurato una nuova importante interconnessione fra Montenegro ed Italia alla presenza dei Presidenti delle due nazioni.” “Un fatto molto rilevante – prosegue il Consigliere – che, però, dovrebbe essere reso ancora più significativo con la posa di un secondo cavo, considerando che quello attuale porta, da oltre due anni dal Montenegro, ben 600 MW; un doppio cavo, consentirebbe di coprire quasi per intero il fabbisogno di energia elettrica di una nostra Regione.” “A tale scopo, dunque – precisa l’esponente leghista-ho pertanto predisposto un’interrogazione in cui chiedo, appunto, il perché ancora non sia stata adottata questa procedura, visto che l’opera è stata predisposta per due cavi, sensibilizzando sul tema chi di dovere.” “I presupposti ci sono, tra l’altro l’operazione aggiuntiva prevederebbe tempi relativamente brevi – sottolinea il rappresentante della Lega – e quindi anche nell’ambito di un auspicabile rinnovato dialogo col Montenegro, volto all’allargamento della presenza italiana nel settore elettrico ed economico del predetto Stato, è utile che tale opera venga posta in essere.” “Attendiamo, quindi, buone notizie ed una risposta esauriente-conclude Manuel Vescovi-a seguito dell’atto da noi presentato.”

Comunicato Stampa Sen. Manuel Vescovi (Lega)