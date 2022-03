Mutui. Bernini (FI): senza moratoria è come una tempesta perfetta

(DIRE) Roma, 17 Marzo – “La guerra ha purtroppo prolungato una crisi già epocale: servono ulteriori sostegni per i settori produttivi più penalizzati, attraverso nuovi aiuti di Stato e un inevitabile scostamento di bilancio.

Ma c’è un’emergenza nell’emergenza su cui Forza Italia è determinata a insistere: la mancata proroga della moratoria sui prestiti bancari, che rischia di provocare una tempesta perfetta che coinvolgerà migliaia di imprese e lo stesso sistema creditizio.

L’ordine del giorno approvato dal governo indica la soluzione giusta, ma non basta: è necessario un provvedimento ad hoc per liberare dall’incubo chi è impossibilitato a pagare per colpe non proprie”. Lo dichiara in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. (Vid/ Dire) 20:14 17-03-22