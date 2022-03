Niger. Spari su un pullman in viaggio per Niamey, almeno 19 morti

(DIRE) Roma, 17 Mar. – Un gruppo di uomini armati a bordo di motociclette ha aperto il fuoco contro un pullman che trasportava cittadini nigerini che stavano rientrando dalla capitale burkinabé Ouagadougou. Secondo fonti concordani, a perdere la vita sono state 19 persone, tra cui l’autista del mezzo. Stando ai testimoni sentiti da Radio France internationale (Rfi), il commando aveva già fermato un primo autobus, chiedendo ai passeggeri di fornire la loro identità.

Il secondo autobus con a bordo una cinquantina di persone invece è stato crivellato di colpi. In 19 hanno perso la vita mentre chi è riuscito a fuggire risulta disperso. Il veicolo è stato dato alle fiamme. Un numero imprecisato di feriti soccorsi all’arrivo dell’esercito è stato trasportato in ospedale. In Niger, paese desertico del Sahel, da qualche settimana sono riprese le violenze da parte dei gruppi armati soprattutto nelle zone di frontiera. L’Unione europea e singoli governi hanno inviato truppe e armamenti per sostenere l’esercito, e di recente il presidente Mohamed Bazoum ha annunciato che il Belgio edificherà per le truppe nigerine una base militare a Torodi, nell’estremità occidentale del Paese. (Alf/Dire) 18:35 17-03-22