Ucraina. Fico: pace unico obiettivo, serve conferenza internazionale

(DIRE) Roma, 17 Mar. – “Ieri ho avuto una riunione straordinaria dei presidenti dei Parlamenti del G7, che io stesso avevo chiesto, e abbiamo adottato una risoluzione finale molto importante con un punto politico fondamentale: condanniamo l’aggressione della Russia all’Ucraina e chiediamo una Conferenza internazionale di pace”. Lo dice il Presidente della Camera Roberto Fico al Tg1. “Quello che dobbiamo comprendere- aggiunge- e che occorre sempre avere in mente la costruzione della pace, che da questa guerra si può uscire esclusivamente con la pace.

Oggi la pace è il bene comune più importante, come l’acqua come l’aria e dobbiamo costruirla in tutti i modi. Oggi il parlamento ha votato anche il Decreto Ucraina con aiuti importanti al popolo ucraino. Continueremo su questa strada sempre avendo in mente l’unico obiettivo che è quello della pace”. (Vid/ Dire) 20:58 17-03-22