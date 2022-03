Al via il 29 Marzo la VII edizione di Hospitality Restart Tropea che vede la presenza di big players del turismo mondiale

Torna a Hospitality Restart Tropea

Mancano poco meno di due settimane al via ufficiale della settima edizione di Hospitality Restart Tropea in programma il 29 marzo nella Sala Albino dell’hotel Tropis, a Tropea. La manifestazione dedicata al Travel 2.0 è focalizzata sull’evoluzione del binomio tra turismo e innovazione con l’obiettivo di anticipare i trends di mercato per soddisfare al meglio le aspettative del turista moderno, sempre più connesso e globalizzato.

Apriranno la settima edizione l’Assessore al Lavoro, Sviluppo economico e Turismo della regione Calabria l’onorevole Fausto Orsomarso e il Sindaco di Tropea avvocato Giovanni Macri .

A seguire interverranno i maggiori player nazionali e internazionali, fra questi sicuramente molto interessante sarà l’intervento di Salvatore Ballone, Responsabile Italia per la divisione Media Solutions di Expedia Group che ha lo scopo principale di aiutare le Destinazioni a intercettare domanda incrementale e segmentata, ci farà un’analisti dei trends e degli strumenti per la ripartenza della Destinazione Calabria

I temi trattari saranno: Innovazione, Destinazione, Sicurezza Tecnologica, Formazione.

Proprio per quanto concerne il tema della formazione e del recruitment, anche la settima edizione “ha lo scopo di informare e formare tutti gli attori che fanno parte del mondo dell’ospitalità alle nuove tecnologie quindi all’innovazione che cerchiamo di mettere in pratica giorno dopo giorno nelle nostre strutture” come afferma Massimo Vasinton – Presidente degli Albergatori di Tropea che organizza l’evento.

L’evento è come sempre gratuito previa registrazione su www.hospitalityrestart.com

